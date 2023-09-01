Fredrik Gulbrandsen'den sürpriz transfer

Türkiye'de Adana Demirspor ve Başakşehir forması giyen Fredrik Gulbrandsen'in yeni takımı belli oldu.



Fredrik Gulbrandsen bir dönem formasını da giydiği Molde'ye transfer oldu.



Adana Demirspor ile yollarını ayıran Fredrik Gulbrandsen bonserivisi elinde olduğundan Molde'ye bedelsiz bir şekilde transfer oldu.



24 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 24 resmi maça çıkan Fredrik Gulbrandsen bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.



