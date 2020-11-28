Medipol Başakşehir'in Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta iki gol atan Fredrik Gulbrandsen karşılaşma sonrası konuştu.



Üç farklı öndeyken maçın berabere bitmesi hakkında konuşan Fredrik Gulbrandsen "Açıkçası maçın ilk yarısında biz iyi oynadık, güzel oynadık. Bu maçı bu şekilde bitirmek bize yakışmıyor. Mutsuzuz, çok mutsuzuz. O golleri yememeliydik. Özellikle evinizde o golleri yememelisiniz. 3 puan elimizden kayıp gitti." dedi.



Fredrik Gulbrandsen ayrıca "Birazcık akıllı oynamak lazım. Çok atak yaptık, bazen atak yapmak yerine topun sizde olması huzur verir. Bunu yapacak oyuncularımız da var. Daha fazla top tutmalıydık, Denizlispor'u topun peşinden koşturmalıydık. Bu şekilde kaybetmek mutsuz etti." ifadelerini kullandı.



