Fredi Bobic: "Falette'den beklenti çok yüksekti"

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Simon Falette hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Fredi Bobic: 'Falette'den beklenti çok yüksekti'
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13 Ocak 2021 17:35
Simon Falette geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra Eintracht Frankfurt'a döndü. Kadroda düşünülmeyen oyuncu Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'ya satıldı.

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, Falette'nin Hannover'e satılması hakkında açıklamalarda bulundu.

"KENDİNE BASKI KURDU"

Bobic açıklamasında; "Belki de beklentiler çok yüksekti. Falette, bu süreçte kendisine çok baskı uyguladı. Uzun süredir ailesinden ayrı kaldı. Özellikle bu dönemde aileden uzak kalmak çok büyük bir psikolojik yük." dedi.

Simon Falette'nin eşi ve 3 çocuğu Türkiye'de yaşamaya devam ediyor. Simon Falette, bu sezon 2. Bundesliga'da 10 maça çıktı ve 1 asist yaptı.



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