Fred varsa Fenerbahçe galip: 20'de 20

Sezon başında Fred'i Premier Lig DEVİ Manchester United'dan 9.7 milyon euroluk bonservis bedeli ile kadrosuna katan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın forma giydiği her maçı kazanmasını bildi.
Sarı-lacivertli takım, 30 yaşındaki merkez orta sahanın forma giydiği 14'ü lig olmak üzere 20 maçın tamamında sahadan galip ayrıldı.
Fred bu maçlarda ise toplam 6 asist yaptı.
OYNAMADIĞI 11 MAÇTA 5 KEZ KAYIP
Fenerbahçe, Fred'in oynamadığı 11 maçta sahadan 5 kez puan kaybı ile ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, 30 yaşındaki merkez orta sahanın forma giydiği 14'ü lig olmak üzere 20 maçın tamamında sahadan galip ayrıldı.
Fred bu maçlarda ise toplam 6 asist yaptı.
OYNAMADIĞI 11 MAÇTA 5 KEZ KAYIP
Fenerbahçe, Fred'in oynamadığı 11 maçta sahadan 5 kez puan kaybı ile ayrıldı.