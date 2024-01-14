Fred varsa Fenerbahçe galip: 20'de 20

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldızı Fred'in olduğu her maçı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fred varsa Fenerbahçe galip: 20'de 20
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14 Ocak 2024 21:57
Sezon başında Fred'i Premier Lig DEVİ Manchester United'dan 9.7 milyon euroluk bonservis bedeli ile kadrosuna katan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın forma giydiği her maçı kazanmasını bildi.

Sarı-lacivertli takım, 30 yaşındaki merkez orta sahanın forma giydiği 14'ü lig olmak üzere 20 maçın tamamında sahadan galip ayrıldı.

Fred bu maçlarda ise toplam 6 asist yaptı.

OYNAMADIĞI 11 MAÇTA 5 KEZ KAYIP

Fenerbahçe, Fred'in oynamadığı 11 maçta sahadan 5 kez puan kaybı ile ayrıldı.

 

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