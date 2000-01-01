Fred VanVleet'e üç takım talip olabilir!

Toronto Raptors guardı Fred VanVleet'i, serbest oyuncu döneminde Detroit Pistons, New York Knicks ve Phoenix Suns'ın kovalamasının beklendiği açıklandı.



VanVleet'in sezon bittikten sonra NBA'in en ilgi görecek serbest oyuncularından biri olması bekleniyor. VanVleet, 2018'de Raptors ile iki yıllığı 18 milyon dolarlık bir kontratla, sınırlı bir serbest oyuncu olarak yeniden anlaşmıştı.



VanVleet bu sezondan sonra sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



The Athletic'den Shams Charania ile konuşan kaynaklar, Toronto'nun yanı sıra Pistons, Knicks ve Suns'ın da VanVleet'i takip etmelerinin beklendiğini belirtti.



ESPN'den Bobby Marks, Aralık ayında VanVleet'in serbest oyuncu döneminde sezon başına 25 ila 30 milyon dolar arasında bir talepte bulunabileceğini bildirmişti.



VanVleet, maç başına 35.7 dakikada kariyerinin en yükseği olan 17.6 sayı, 3.8 ribaund, 6.6 asist ve 1.9 top çalma ortalamalarını yakalıyor.



