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Fred VanVleet, 3 Sayı Yarışması'nda!

Toronto Raptors yıldızı Fred VanVleet'in, bu ay All-Star Hafta Sonu'nda düzenlenecek 3 Sayı Yarışması'nda yer alacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors yıldızı Fred VanVleet'in, bu ay All-Star Hafta Sonu'nda düzenlenecek 3 Sayı Yarışması'nda yer alacağı bildirildi.

VanVleet, 19 Şubat'ta düzenlenecek olan yarışmada, 2019'da Danny Green'den bu yana Raptors'tan ilk katılan oyuncu olacak. Raptors tarihinde bu yarışmayı tek kazanan oyuncu, 2008'de arka arkaya ikinci yıl kupayı kazanan Jason Kapono'ydu.

Bu sezon 9.9 üçlük denemesinin %39.3'ünde isabet bulan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Perşembe günü Doğu Konferansı'ndan yedek olarak kariyerinde ilk kez All-Star seçilmişti.

Katılımcıların tam listesi ise henüz açıklanmadı.


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