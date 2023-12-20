Fred Süper Kupa'da oynayabilecek mi?

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred, PFDK tarafından 4 maç ve üzeri ceza almazsa, Süper Kupa'daki Galatasaray maçında oynayabilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fred Süper Kupa'da oynayabilecek mi?
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20 Aralık 2023 20:16
Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Fred, kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Fred, bu kırmızı kartı nedeniyle ligde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde formasından uzak kalacak.

Brezilyalı yıldızın, ligdeki Galatasaray derbisinin yanı sıra Süper Kupa'da sarı-kırmızılılara karşı forma giyip giyemeyeceği de gündeme geldi.

Futbol Disiplin Talimatı'na göre; direkt kırmızı kartlardan doğan cezalar 4 maçın altında olursa cezalar sadece kendi kategorisinde değerlendiriliyor. Bu durumda Fred, Kayserispor maçındaki kırmızı kartı nedeniyle PFDK tarafından 4 maç ve üzeri ceza almazsa, Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray 29 Aralık Cuma Suudi Arabistan'da Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

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