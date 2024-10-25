Fred: "Onana çok iyi oynadı"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, 1-1 biten Manchester United maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fred: 'Onana çok iyi oynadı'
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25 Ekim 2024 01:09
Son güncelleme 25 Ekim 2024 02:36
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, 1-1 biten Manchester United maçının ardından açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Fred, "İyi bir maç çıkarttık. Sonuç istediğimiz sonuç değildi. Daha fazla gol atabilirdik, kalecileri iyi kurtarışlar yaptık. Her geçen gün üzerine koyuyoruz. Ligde daha iyi sonuçlar almalıyız. Bu sonuçtan da dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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