Fred'in dalyası Galatasaray derbisine kaldı!

Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonunda İngiliz ekibi Manchester United'dan 9 milyon 740 bin Euro bonservis bedeliyle gelen Fred, sarı kart cezalısı olduğu için bugün Ferencvaros maçında yok.
Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli forma ile 100. maçına 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray derbisiyle çıkacak.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 19 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
