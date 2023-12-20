Fred: 'Herkes bize karşı'

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Fred, Kayserispor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Brezilyalı yıldız, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından, "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Kayserispor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Öte yandan Fred'in soyunma odasında arkadaşlarına "Asla küfür etmedim" dediği iddia edildi.
BRANCO'NUN PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ise Kayserispor karşılaşmasının ardından, "Her şeye ve herkese karşı" şeklinde paylaşım yaptı.
Brezilyalı yıldız, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından, "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Kayserispor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Öte yandan Fred'in soyunma odasında arkadaşlarına "Asla küfür etmedim" dediği iddia edildi.
BRANCO'NUN PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ise Kayserispor karşılaşmasının ardından, "Her şeye ve herkese karşı" şeklinde paylaşım yaptı.
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