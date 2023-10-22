Fred: "Gol yemesek daha iyi olurdu"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, 4-2 kazandıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fred: 'Gol yemesek daha iyi olurdu'
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22 Ekim 2023 21:55
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Süper Lig'in 9. haftasında 4-2 kazandıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Fred, "İyi bir maç çıkardık. 3 puanı aldık, gol yemeden kazanmak isterdik. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Biz bugün sadece bir adım attık. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Osayi-Samuel'in performansını değerlendiren Fred, "Osayi Samuel iyi bir maç çıkardı, gol de attı. Defansif anlamda da çok iyiydi. Kendisini ve tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Galibiyet için çok mutluyum, yolumuza devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Son olarak galibiyet serisine değinen Fred, "Sanırım 12 veya 13 oldu. Ama biz maç maç bakıyoruz. Şimdi de Konferans Ligi maçı var. O maçtan da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Dinlenip çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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