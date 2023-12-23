Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 10:25 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 10:25

Fred Galatasaray maçında oynayacak mı?

Fred'in Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı taraftarlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Kayserispor karşılaşmasında önce sarı, sonra doğrudan kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı 426 maçlık kulüp kariyerinde Kayseri'de bir ilki yaşadı ve bir maçta ilk kez doğrudan kırmızı kart gördü. Peki, Fred Galatasaray maçında oynayacak mı?

Fred Galatasaray maçında oynayacak mı?
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Fred Galatasaray maçı öncesi gündemden düşmüyor. Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe ile son şampiyona Galatasaray arasında Pazar günü oynanacak derbi ve sonrasındaki Süper Kupa karşılaşması için geri sayım başlarken, tansiyon da yükseldi.  Peki, Fred Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte yapılan açıklamalar 

FRED GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından Fred'in, Kayseri deplasmanında gördüğü kırmızı kartın etkileri devam ederken, Brezilyalı futbolcunun gelecek iki derbide sahada olup olmayacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

Büyük bir olasılıkla Süper Kupa'da yer alacak Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük bir merakla beklenen "Fred, Galatasaray maçında oynayacak mı?" sorusu gündeme gelirken, yıldız oyuncunun ligde oynayamayacağı ve cezasının dört maçtan az olması durumunda Suudi Arabistan'da oynanacak olan final maçında sahada olmasında bir engel bulunmadığı belirtildi.

Mert Hakan çift sarıdan atılmıştı

Süper Kupa'nın kurallarına göre, Fred'in cezası dört maçtan az ise cezasını lig maçlarında çekecek. Fred'in cezası dört veya daha fazla maç olursa, bu ceza Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçına da yansıyacak. Fred'in alacağı ceza büyük bir merakla beklenirken, çift sarı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan'ın ise büyük olasılıkla Süper Kupa'da forma giyebileceği belirtiliyor.
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