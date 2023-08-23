Fred'e Marco Van Basten benzetmesi yapıldı

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transferi Fred'in Samsunspor deplasmanındaki performansı İngiliz basınının takibindeydi. Planet Football 30 yaşındaki yıldızın sayılmayan golü için "Ceza sahasına koşu yaparak, 8 metre mesafeden voleyle golü atıp Marco Van Basten izlenimi yarattı. Kalecinin şansı yoktu" yorumu yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fred'e Marco Van Basten benzetmesi yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2023 12:54
Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transferi Fred'in Samsunspor deplasmanındaki performansı İngiliz basınının takibindeydi.

Daily Mail, "Fred Türkiye'de etkileyici bir başlangıç yaparak Avrupa futbolunda hâlâ en üst seviyede oynayabileceğini herkese gösterdi. Bu galibiyetle takımı ligin zirvesine çıktı" dedi.

Planet Football ise 30 yaşındaki yıldızın sayılmayan golü için "Ceza sahasına koşu yaparak, 8 metre mesafeden voleyle golü atıp Marco Van Basten izlenimi yarattı. Kalecinin şansı yoktu" yorumu yaptı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery