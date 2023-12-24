Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe

'nin Brezilyalı oyuncusu Fred'in cezası açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, "

müsabaka hakemine yönelik hakareti"

Fred'e 3 maç men cezası ve 39 bin TL para cezası verdi.

Öte yandan aynı maçta ikinci sarı karttan kırmızı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a ise çift sarı kart sebebiyle yer alamayacağı maçın dışında 2 maç men cezası

ve 78 bin TL para cezası verildi.

İki oyuncu da 4 maç ve üzerinde ceza almamaları sebebiyle, önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecekler.



Mert Hakan Yandaş ve Fred, ligdeki; Galatasaray, İstanbulspor ve Konyaspor maçlarında forma giyemeyecek.

İşte PFDK'den yapılan açıklama;



"MONDİHOME KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında

sporcusu

'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle

ve

ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada

sporcusu

'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle,

ve

ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

'nin bu sezonki en önemli yıldızlarından, cezalı olduğu Galatasaray derbisi öncesinde takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı...Kayserispor maçında kırmızı kart görerek derbide cezalı duruma düşen Fred, derbi öncesi sabah saatlerini takım arkadaşlarının yanında geçirdi, onlara moral verdi.Brezilyalı futbolcu sonrasında tesislerden ayrıldı.Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 6 asiste imza attı.