Fred'den takım arkadaşlarına derbi morali

Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, cezalı olduğu Galatasaray derbisi öncesi takım arkadaşlarına moral verdi.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Fred'den takım arkadaşlarına derbi morali
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24 Aralık 2023 12:50
Son güncelleme 24 Aralık 2023 12:55
Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli yıldızlarından Fred, cezalı olduğu Galatasaray derbisi öncesinde takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı...

MORAL VERDİ

Kayserispor maçında kırmızı kart görerek derbide cezalı duruma düşen Fred, derbi öncesi sabah saatlerini takım arkadaşlarının yanında geçirdi, onlara moral verdi.

Brezilyalı futbolcu sonrasında tesislerden ayrıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 6 asiste imza attı.



CEZASI BELLİ OLDU

Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred'in cezası açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, "müsabaka hakemine yönelik hakareti" Fred'e 3 maç men cezası ve 39 bin TL para cezası verdi. 

Öte yandan aynı maçta ikinci sarı karttan kırmızı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a ise çift sarı kart sebebiyle yer alamayacağı maçın dışında 2 maç men cezası (toplamda 3 maç men) ve 78 bin TL para cezası verildi. 

SÜPER KUPA'DA OYNAYABİLECEKLER

İki oyuncu da 4 maç ve üzerinde ceza almamaları sebebiyle, önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecekler.

KAÇIRACAKLARI MAÇLAR

Mert Hakan Yandaş ve Fred, ligdeki; Galatasaray, İstanbulspor ve Konyaspor maçlarında forma giyemeyecek.

İşte PFDK'den yapılan açıklama;

"MONDİHOME KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS 'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ 'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle, çift sarı kart görmesinden dolayı yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."  

 
 

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