Fred'den sakatlık için 'özel' hamle

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, 2023-24 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maç kaçırmıştı.
Bu sezon sakatlık sorunu yaşamak istemeyen Fred işi sıkı tutuyor.
BİREYSEL ANTRENÖRÜNÜ İSTANBUL'A GETİRDİ
Sözcü'de yer alan habere göre Fred, daha önce İngiltere'de birlikte çalıştığı bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi.
Brezilyalı yıldızın bireysel antrenörü, takım idmanlarının yanı sıra oyuncuya güçlendirme çalışmaları uyguluyor ve kardiyo egzersizleriyle sakatlık önleyici antrenmanlar yaptırıyor.
Fred bu sezon sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyememişti.
Bu sezon sakatlık sorunu yaşamak istemeyen Fred işi sıkı tutuyor.
BİREYSEL ANTRENÖRÜNÜ İSTANBUL'A GETİRDİ
Sözcü'de yer alan habere göre Fred, daha önce İngiltere'de birlikte çalıştığı bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi.
Brezilyalı yıldızın bireysel antrenörü, takım idmanlarının yanı sıra oyuncuya güçlendirme çalışmaları uyguluyor ve kardiyo egzersizleriyle sakatlık önleyici antrenmanlar yaptırıyor.
Fred bu sezon sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyememişti.