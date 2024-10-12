Fred'den sakatlık için 'özel' hamle

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta takımını yalnız bırakan Fred, bu sezon ise işi sıkı tutuyor. Brezilyalı yıldız, daha önce İngiltere'de birlikte çalıştığı bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fred'den sakatlık için 'özel' hamle
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12 Ekim 2024 13:52
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, 2023-24 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maç kaçırmıştı.

Bu sezon sakatlık sorunu yaşamak istemeyen Fred işi sıkı tutuyor.

BİREYSEL ANTRENÖRÜNÜ İSTANBUL'A GETİRDİ

Sözcü'de yer alan habere göre Fred, daha önce İngiltere'de birlikte çalıştığı bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi.

Brezilyalı yıldızın bireysel antrenörü, takım idmanlarının yanı sıra oyuncuya güçlendirme çalışmaları uyguluyor ve kardiyo egzersizleriyle sakatlık önleyici antrenmanlar yaptırıyor.

Fred bu sezon sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyememişti. 

 
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