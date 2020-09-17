Fraport TAV Antalyaspor, Leschuk'u Oviedo takımına kiraladı

Fraport TAV Antalyaspor, forvet oyuncuları Gustavo Blanco Leschuk'u İspanya'nın Oviedo takımına 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
Fraport TAV Antalyaspor, Leschuk'u Oviedo takımına kiraladı
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17 Eylül 2020 13:55
Fraport TAV Antalyaspor, forvet oyuncuları Gustavo Blanco Leschuk'u İspanya'nın Oviedo takımına 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. 

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler Gustavo Blanco Leschuk" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Leschuk satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak İspanya'nın Oviedo takımına transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." ifadesi yer aldı. 



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