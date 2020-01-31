Fransızlar'ın Steven Nzonzi uyanıklığı!

Nzonzi'yi transfer etmek isteyen Rennes'in, ikinci yarı ücreti olan 1 milyon 625 bin euroyu fazla bulduğu, bunun bir kısmını G.Saray'a ödetmek için son ana kadar beklediği ortaya çıktı

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Fransızlar'ın Steven Nzonzi uyanıklığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2020 10:09
Galatasaray'da Nzonzi nihayet gitti. Kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu sonunda Rennes ile anlaştı ve dün ülkesinin yolunu tuttu.

Rennes ile Nzonzi arasındaki pazarlıkların uzamasının nedeni de belli oldu. Buna göre Rennes, Fransız futbolcunun ücretinin tamamını ödemeyi kabul etmedi. Fransa'daki vergi oranı da dikkate alınınca oyuncunun kendilerine maliyetinin yüksek olacağını bildirdiler. Galatasaray ise sezon başında 3 milyon 250 bin euroya anlaştığı 31 yaşındaki futbolcunun ligin ikinci yarısı için alması gereken 1 milyon 675 bin euronun tamamının Rennes tarafından ödenmesini istedi.

Nagatomo & Luyindama

Nzonzi de sürecin bu nedenle uzadığı belirtildi. 1 milyon 675 bin euroluk ücretin bir bölümünün de Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.

17 yabancısı bulunan Galatasaray'da Nzonzi'nin ayrılığından sonra sakatlığı bulunan Luyindama'nın ve gözden çırakılan Nagatomo'nun sözleşmesi askıya alınacak. Diğen taraftan ise bugünün sürprizinin ise Belhanda'nın bir takıma kiralanması olabileceği belirtildi. Bu konudaki görüşmelerin de sürdüğü bildirildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için