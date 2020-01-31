Galatasaray'da Nzonzi nihayet gitti. Kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu sonunda Rennes ile anlaştı ve dün ülkesinin yolunu tuttu.Rennes ile Nzonzi arasındaki pazarlıkların uzamasının nedeni de belli oldu. Buna göre Rennes, Fransız futbolcunun ücretinin tamamını ödemeyi kabul etmedi. Fransa'daki vergi oranı da dikkate alınınca oyuncunun kendilerine maliyetinin yüksek olacağını bildirdiler. Galatasaray ise sezon başında 3 milyon 250 bin euroya anlaştığı 31 yaşındaki futbolcunun ligin ikinci yarısı için alması gereken 1 milyon 675 bin euronun tamamının Rennes tarafından ödenmesini istedi.Nzonzi de sürecin bu nedenle uzadığı belirtildi. 1 milyon 675 bin euroluk ücretin bir bölümünün de Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.17 yabancısı bulunan Galatasaray'da Nzonzi'nin ayrılığından sonra sakatlığı bulunan Luyindama'nın ve gözden çırakılan Nagatomo'nun sözleşmesi askıya alınacak. Diğen taraftan ise bugünün sürprizinin ise Belhanda'nın bir takıma kiralanması olabileceği belirtildi. Bu konudaki görüşmelerin de sürdüğü bildirildi.