Fransızların Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor!

Beşiktaş'ta bu sezon istenen performansı sergilyemese de genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun talipleri artıyor.



Fransız basınında yer alan haberlere göre Olympique Lyon ve Nice Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için hamle yapmaya hazırlanıyor.



Resmi teklifin birkaç gün içinde yapılacağı ve ocak ayında transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğu iddia ediliyor. Beşiktaş'ın istediği rakamın 12 milyon euro olduğu da belirtildi.





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