Fransız yıldız, milli takımı bıraktığını açıkladı!
Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nda savunma oyuncusu Adil Rami, milli takımı bıraktığını açıkladı.
Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı mağlup ederek kupayı kazanan Fransa'da maç sonu ayrılık açıklandı.
Turnuvada hiç dakika alamayan stoper Adil Rami, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
"BUNU HAK ETTİK"
Maçın ardından konuşan Rami, "Bu ülke bunu hak etti. Çok mutluyum. Duygularımı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Rami sözlerini "Ben Fas kökenliyim ancak Fransa'yı çok seviyorum. Fransa'da çeşitlilik var, bunu kabul etmeliyiz" şeklinde tamamladı.
Turnuvada hiç dakika alamayan stoper Adil Rami, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
"BUNU HAK ETTİK"
Maçın ardından konuşan Rami, "Bu ülke bunu hak etti. Çok mutluyum. Duygularımı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Rami sözlerini "Ben Fas kökenliyim ancak Fransa'yı çok seviyorum. Fransa'da çeşitlilik var, bunu kabul etmeliyiz" şeklinde tamamladı.
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Sonuçlar
Yarı finaller
|Fransa
|
1-0
10.07.2018
|Belçika
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0