Fransız yıldız, milli takımı bıraktığını açıkladı!

Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı mağlup ederek kupayı kazananmaç sonu ayrılık açıklandı.Turnuvada hiç dakika alamayan stoper, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.Maçın ardından konuşan Rami, "Bu ülke bunu hak etti. Çok mutluyum. Duygularımı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.Rami sözlerini "Ben Fas kökenliyim ancak Fransa'yı çok seviyorum. Fransa'da çeşitlilik var, bunu kabul etmeliyiz" şeklinde tamamladı.