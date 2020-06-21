Fransız forvet David N'Gog, 31 yaşında futbolu bıraktı

Bir zamanlar Paris Saint-Germain (PSG) ve Liverpool'da da top koşturan David N'Gog, 31 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladı.

Haber; AA
Fransız forvet David N'Gog, 31 yaşında futbolu bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2020 21:12
Bir dönem Paris Saint-Germain (PSG) ve Liverpool formaları giyen David N'Gog, 31 yaşında futbolu bıraktı.

Litvanya ekibi Zalgiris'ten yapılan açıklamada, şubat ayında transfer edilen N'Gog'un aktif kariyerini noktaladığı belirtildi. Fransız futbolcunun yeşil sahalara vedasının "beklenmedik" olduğu ancak kararına saygı duyulduğu ifade edildi.

2006-2008 yıllarında PSG, 2008-2011 yıllarında ise Liverpool'da mücadele eden N'Gog, son olarak 15 Şubat'ta Zalgiris'e transfer olmuştu.

Kariyerinde 9 farklı kulüpte 340 resmi maça çıkan Fransız forvetin 74 golü bulunuyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için