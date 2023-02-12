Fransız eski yıldız Bacary Sagna bağış için öncülük ediyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketin ardından spor dünyasından yardımlar gelmeye devam ediyor.



Arsenal ve Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Bacary Sagna bu duruma duyarsız kalmadı.



Sagna, yardım kolilerinin hazırlanması, kolilerin uçaklara verilmesi ve bağış toplanması gibi konularda öncülük ediyor.



Sagna yaptığı paylaşımda da "Türkiye ve Suriye'nin yanındayız. Kızılay'a destek veriyoruz, destek vermek isteyen herkesi de bekliyoruz" dedi.





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