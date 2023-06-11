Fenerbahçe'nin başarılı ismi Osayi Samuel'e resmi teklif geldi. Fransız ekibi Troyes, Nijeryalı yıldıza bonuslar da dahil 7 milyon euro'luk bir paket teklif sundu.
Sarı-lacivertliler, Rangers'la da adı geçen 25 yaşındaki oyuncuya yapılan teklife sıcak bakıyor. İki yıl önce 450 bin pound'a alınan Osayi, transferin gerçekleşmesi halinde önemli bir kar bırakarak ayrılacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkıp 1 asist yapan Osayi Samuel, 2.5 sezonda toplamda 99 maçta 3 gol 7 asisti bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, Rangers'la da adı geçen 25 yaşındaki oyuncuya yapılan teklife sıcak bakıyor. İki yıl önce 450 bin pound'a alınan Osayi, transferin gerçekleşmesi halinde önemli bir kar bırakarak ayrılacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkıp 1 asist yapan Osayi Samuel, 2.5 sezonda toplamda 99 maçta 3 gol 7 asisti bulunuyor.
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