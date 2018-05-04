Fransa'ya Dünya Kupası öncesi Koscielny şoku!

UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid-Arsenal maçının 12. dakikasında Fransız stoper Laurent Koscielny ciddi bir sakatlık geçirdi.
Fransa basınındaki ilk haberlere göre; Fransa Milli Takımı'nın stoperi Laurent Koscielny'nin aşil tendonu koptu.
TURNUVAYI KAÇIRACAK
Haberde; Fransız stoperin Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Mücadelenin 12. dakikasında sakatlanan Koscielny yerini Calum Chambers'a bırakmak zorunda kaldı.
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Fransa basınındaki ilk haberlere göre; Fransa Milli Takımı'nın stoperi Laurent Koscielny'nin aşil tendonu koptu.
TURNUVAYI KAÇIRACAK
Haberde; Fransız stoperin Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Mücadelenin 12. dakikasında sakatlanan Koscielny yerini Calum Chambers'a bırakmak zorunda kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın