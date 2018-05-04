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Fransa'ya Dünya Kupası öncesi Koscielny şoku!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Atletico Madrid-Arsenal maçında sakatlanan Laurent Koscielny'nin durumunun ciddi olduğu ve Dünya Kupası'nı kaçırabileceği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fransa'ya Dünya Kupası öncesi Koscielny şoku!
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04 Mayıs 2018 03:21
UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid-Arsenal maçının 12. dakikasında Fransız stoper Laurent Koscielny ciddi bir sakatlık geçirdi.

Fransa basınındaki ilk haberlere göre; Fransa Milli Takımı'nın stoperi Laurent Koscielny'nin aşil tendonu koptu.

TURNUVAYI KAÇIRACAK

Haberde; Fransız stoperin Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Mücadelenin 12. dakikasında sakatlanan Koscielny yerini Calum Chambers'a bırakmak zorunda kaldı.



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