Fransa'nın golcüsü Giroud'dan ilginç rekor

Fransa'nın forveti Olivier Giroud, Dünya Kupası'nı kaleye isabetli şut çekemeden tamamladı.

Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın golcüsü Olivier Giroud ilginç bir rekorun altına imzasını attı.

Fransa'nın birinci forveti olarak turnuvaya gelen Olivier Giroud, isabetli şut çekemeden Rusya'dan dönmek zorunda kaldı.

Dünya Kupası şampiyonu Fransa'da Oliver Giroud, turnuvada çektiği 13 şutta da kaleyi bulamadı.

Giroud, 1966 Dünya Kupasından sonra ilk kez kaleye isabetli şut çekemeyen forvet olarak tarihe geçti.

"BU ZAFERİ HAK ETTİK"

Final ardından açıklamalarda bulunan Giroud, "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu zaferi hak ettik. Dürüst olmak gerekirse, hala inanamıyorum. Bütün ülke bu zaferi bizden bekliyordu. 20 yıl sonra kupayı kazandık, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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