VALBUENA'YA BİR TALİP DAHA VAR!

Fenerbahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Mathieu Valbuena için Fransa Ligue 1 kulübü Nantes'ın devreye girdiği öne sürüldü.Fransız basınında yer alan haberlere göre; Nantes Başkanı Waldemar Kita, bu transferi bitirmek için bizzat Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Küme düşme hattının 5 puan üstünde bulunan ve daha büyük hedeflere gitmek isteyen Nantes'ın, Valbuena ile birlikte daha üst sıralara tırmanma isteğinde bulunduğu kaydedildi.Valbuena'nın Kasım 2018'de RMC Sport'a yaptığı açıklamaya da yer verilirken, Fransız yıldızın, "Ocak ayında Fransa'ya dönebilirim. Sezon sonunda kontratım bitecek. Fenerbahçe'nin benimle ilgili planlarının ne olduğunu bilmiyorum. Fenerbahçe'nin düşüncesine göre bir karar alırız." sözleri hatırlatıldı.Ayrıca, Waldemar Kita'nın bu transfer için kararlı olduğu ve transfer döneminin son dakikalarına kadar Fenerbahçe ve Valbuena'yı ikna etmek için çabalayacağı vurgulandı.Öte yandan, Mathieu Valbuena ile Yunan devi Olympiakos'un da ilgilendiği yazıldı.Fenerbahçe'nin 2017 yazında 1.5 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Valbuena, Çubuklu formayla çıktığı 59 maçta 10 gol atıp 21 asist yaptı.