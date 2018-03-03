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Fransa'dan Beşiktaş mesajı; "7 silahşörler"

France Football'dan Beşiktaş analizi: "Şenol Güneş maç kadrosunu hazırlarken ünlü Western filmini düşünüyor mu bilemiyoruz ama başarının şifresi, 30'lu yaşlardaki 7 oyuncusundan geliyor"

Kaynak: Sabah
Fransa'dan Beşiktaş mesajı; '7 silahşörler'
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03 Mart 2018 12:34
Fransa'nın önde gelen spor dergilerinden France Football, 20 Şubat'ta yayınladığı son sayısında Beşiktaş'ı kaleme aldı.

Yazar Roserto Noratianni, siyah-beyazlılar için şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş bize Western klasiği olan '7 Silahşorler' filmini hatırlatıyor. Şenol Güneş'in kurduğu sabit kadroda, 30'lu yaşlarda 7 yabancı futbolcunun yeri değişmiyor.

Her maç aynı oyuncular olmuyor ama 5'inin ilk 11'de oynayan oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Fabri (30), Pepe (34), Atiba (35), Babel (31), Quaresma (34)… Tosic'e (33) gelince tüm maçlarda oynamak için yoğun efor sarf ediyor. Şenol Güneş'in maç kadrosunu hazırlarken bu ünlü Western filmini düşünüp düşünmediğini bilmiyoruz ancak işin şifresi olan bu 7 oyuncu onun gözünde değişmez gibi duruyor.

Defansta oyun 33 yaşındaki Adriano ve 30 yaşındaki Medel üzerine kurulu." Yazar Noratianni, Beşiktaşlı yöneticilerin transfer konusunda bir hayli becerikli olduğuna ve Cenk'in satışından 30 milyon Euro kazandığına da vurgu yaptı.



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