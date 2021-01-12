Fransa'dan Aboubakar'a teklif geldi

Fransa Ligue 1 takımı Olimpik Marsilya'nın Aboubakar'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Fransa'dan Aboubakar'a teklif geldi
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12 Ocak 2021 18:53
Beşiktaş'la yeniden kendisini bulan Vincent Aboubakar için transfer gelişmeleri artıyor. Aboubakar'ın Beşiktaş'la sözleşmesinin Mayıs'ta bitecek olması Avrupa takımlarının dikkatini çekiyor.

Fransa Ligue 1 takımı Olimpik Marsilya da, Kamerunlu forvet için harekete geçen kulüpler arasına girdi.

MARSİLYA'NIN TEKLİFİ

Marsilya'da teknik direktör Villas-Boas, son basın toplantısında forvet transferi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Fransız Maxi Foot'un haberine göre; 28 yaşındaki Aboubakar'a Marsilya'dan transfer teklifi gitti.

Beşiktaşlı Aboubakar, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



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