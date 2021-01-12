Fransa'dan Aboubakar'a teklif geldi

Beşiktaş'la yeniden kendisini bulan Vincent Aboubakar için transfer gelişmeleri artıyor. Aboubakar'ın Beşiktaş'la sözleşmesinin Mayıs'ta bitecek olması Avrupa takımlarının dikkatini çekiyor.



Fransa Ligue 1 takımı Olimpik Marsilya da, Kamerunlu forvet için harekete geçen kulüpler arasına girdi.



MARSİLYA'NIN TEKLİFİ



Marsilya'da teknik direktör Villas-Boas, son basın toplantısında forvet transferi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Fransız Maxi Foot'un haberine göre; 28 yaşındaki Aboubakar'a Marsilya'dan transfer teklifi gitti.



Beşiktaşlı Aboubakar, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



