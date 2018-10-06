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Fransa'da yılın sürprizi Lille yürüyüşe devam ediyor

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille evinde St. Etienne'i 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Fransa'da yılın sürprizi Lille yürüyüşe devam ediyor
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06 Ekim 2018 20:07
Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, evinde St. Etienne ile karşı karşıya geldi. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan mücadele, 3-1 Lille'in galibiyetiyle noktalandı.

Lille'e galibiyeti getiren goller, 17. ve 46. dakikalarda Bamba ile 85. dakikada Pepe'den geldi. St. Etienne'in tek sayısını ise 26. dakikada penaltıdan Cabella kaydetti.

Lille'de milli oyuncumuz Mehmet Zeki Çelik, 11'de başladığı karşılaşmada 65. dakikada yerinie Edgar'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Lille üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 19 yaparak 2. sıraya yerleşti. St. Etienne ise 3 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı ve 15 puanda kaldı.

Ligue 1'in 10. haftasında Lille deplasmanda Dijon ile karşılaşacakken, St. Etienne ise evinde Rennes'i konuk edecek.

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