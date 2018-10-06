'in 9. haftasında, evindeile karşı karşıya geldi. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan mücadele, 3-1 Lille'in galibiyetiyle noktalandı.Lille'e galibiyeti getiren goller, 17. ve 46. dakikalarda Bamba ile 85. dakikada Pepe'den geldi. St. Etienne'in tek sayısını ise 26. dakikada penaltıdan Cabella kaydetti.Lille'de milli oyuncumuz Mehmet Zeki Çelik, 11'de başladığı karşılaşmada 65. dakikada yerinie Edgar'a bıraktı.. St. Etienne ise 3 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı ve 15 puanda kaldı.Ligue 1'in 10. haftasında Lille deplasmanda Dijon ile karşılaşacakken, St. Etienne ise evinde Rennes'i konuk edecek.