Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, evinde St. Etienne ile karşı karşıya geldi. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan mücadele, 3-1 Lille'in galibiyetiyle noktalandı.
Lille'e galibiyeti getiren goller, 17. ve 46. dakikalarda Bamba ile 85. dakikada Pepe'den geldi. St. Etienne'in tek sayısını ise 26. dakikada penaltıdan Cabella kaydetti.
Lille'de milli oyuncumuz Mehmet Zeki Çelik, 11'de başladığı karşılaşmada 65. dakikada yerinie Edgar'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Lille üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 19 yaparak 2. sıraya yerleşti. St. Etienne ise 3 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı ve 15 puanda kaldı.
Ligue 1'in 10. haftasında Lille deplasmanda Dijon ile karşılaşacakken, St. Etienne ise evinde Rennes'i konuk edecek.
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Lille'e galibiyeti getiren goller, 17. ve 46. dakikalarda Bamba ile 85. dakikada Pepe'den geldi. St. Etienne'in tek sayısını ise 26. dakikada penaltıdan Cabella kaydetti.
Lille'de milli oyuncumuz Mehmet Zeki Çelik, 11'de başladığı karşılaşmada 65. dakikada yerinie Edgar'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Lille üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 19 yaparak 2. sıraya yerleşti. St. Etienne ise 3 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı ve 15 puanda kaldı.
Ligue 1'in 10. haftasında Lille deplasmanda Dijon ile karşılaşacakken, St. Etienne ise evinde Rennes'i konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın