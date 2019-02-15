Fransa'da PSG için Galatasaray sevinci!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS)'ın itirazını kabul etmesi, Fransa'da da gündem oldu.Galatasaray'ın UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının CAS tarafından kabul edilmesinin ardından aynı durumu yaşayan Paris Saint-Germain'in de beklemeye geçtiği belirtildi.Galatasaray ile aynı itirazı yapan PSG'nin kendileri için de CAS'tan olumlu cevap gelmesi için Galatasaray'ı örnek göstereceği kaydedildi.