Fransa'da OLAY: Martial vs Mbappe!

Fransa Milli Takımı'nın deplasmanda Kazakistan ile oynadığı maça iki yıldız isim damga vurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Fransa'da OLAY: Martial vs Mbappe!
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28 Mart 2021 18:44
2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Kazakistan deplasmanına konuk olan Fransa'da yıldız oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

59. dakikada oyundan çıkan Anthony Martial, oyuna giren Mbappe'nin uzattığı eli karşılıksız bırakınca Mbappe anlık bir şaşkınlık yaşadı ve Martial'e dönüp baktı. Martial ise moralsiz bir şekilde yedek kulübesinin yolunu tuttu.



Martial'in Mbappe'ye karşı bu davranışı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Fransa, karşılaşmadan Dembele ve Sergiy Maliy'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



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