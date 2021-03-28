Fransa'da OLAY: Martial vs Mbappe!

Sergiy Maliy'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Kazakistan deplasmanına konuk olan Fransa'da yıldız oyuncular arasında gerginlik yaşandı.59. dakikada oyundan çıkan Anthony Martial, oyuna giren Mbappe'nin uzattığı eli karşılıksız bırakınca Mbappe anlık bir şaşkınlık yaşadı ve Martial'e dönüp baktı. Martial ise moralsiz bir şekilde yedek kulübesinin yolunu tuttu.Martial'in Mbappe'ye karşı bu davranışı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Fransa, karşılaşmadan Dembele ve