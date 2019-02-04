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Fransa'da Mitroglou için iki yorum

Galatasaray'ın Yunan forvetinin çıktığı ilk maçta etkisiz kalması Fransız basınında geniş yankı buldu

Kaynak: Sabah
Fransa'da Mitroglou için iki yorum
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04 Şubat 2019 08:36
Galatasaray'ın Olimpik Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou'nun sarı-kırmızılı formayla oynadığı ilk maçtaki kötü futbolu Fransa'da da gündem oldu.

Alanyaspor'a karşı 55 dakika oyunda kalan Yunan forvet ile ilgili ünlü spor gazetesi L'Equipe, "Mitroglou, Galatasaray'da siftah yapamadı" yorumunu yaptı.

France Football dergisi ise yıldız isimle ilgili olarak yaptığı haberde, "Mitroglou için G.Saray ile utangaç başlangıç" başlığını kullandı. Dergi, Mitroglou'nun rakip ceza sahasının çok uzağında kaldığını yazdı.



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