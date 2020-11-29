Fransa'da Mbappe eleştiriliyor

Kylian Mbappe, son dönemde performansıyla tartışma konusu oldu. Son olarak ligde oynanan Bourdeaux maçında etkisiz kalan Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde de uzun süredir gol orucundan çıkamadı.



Galatasaray'ı 11 Aralık 2019'da Parc des Princes'te 5-0 yendikleri maçta 1 gol 2 asistle oynayan Mbappe, sonrasında golle tanışamadı.



Fransa medyasında ve taraftarlar arasında Mbappe'nin kara bir dönemden geçtiği konuşuluyor.



Bu sezon ligde çıktığı 8 maçta 9 gol atan Mbappe'nin, performans düşüşü lige yansımadı ancak son maçtaki etkisiz görüntüsü sonrası Fransız oyuncu için tartışmalar arttı.



