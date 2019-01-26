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Fransa'da maç yarıda kaldı! Patlayıcı madde...

Marsilya-Lille maçının 60. dakikasında sahaya atılan patlayıcı madde sebebiyle mücadele yarıda kaldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fransa'da maç yarıda kaldı! Patlayıcı madde...
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26 Ocak 2019 00:41
Fransa Ligue 1'de 21. haftada oynanan Marsilya-Lille maçı yarıda kaldı.

Mücadelenin 60. dakikasında sahaya atılan patlayıcı maddeler sebebiyle hakem heyeti sahayı terk etti.

Karşılaşma 45. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan kaydettiği golle Lille'in üstünlüğüyle devam ediyordu.

Maç öncesinde Lille 40 puanla 2. sırada, Marsilya ise 31 puanla ligin 7. sırasında yer alıyordu.



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