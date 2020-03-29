Fransa'da kulüpler yüzde 50 maaş indirimi düşünüyor

Fransa Ligue 1'de kulüplerin futbolcuların alacaklarında %50 indirime gideceği iddia ediliyor.L'Equipe'in haberine göre Fransa'da kulüplerin aralarında yaptığı anlaşma neticesinde koronavirüs sebebiyle düşen gelirlerinin bir kısmını futbolcu maaşlarından telafi etmeye çalışacaklarını yazdı. Haberde, Fransız kulüpler birliğinin futbolcular birliği ile görüşme yaptıktan sonra kararı açıklayacakları belirtilirken maaş indiriminde oranın kalan haftalar için oluşan alacakların %50'si olarak düşünüldüğü kaydedildi.Özellikle Marsilya, PSG ve Lyon gibi büyük kulüplerin maç gelirlerinde yaşadığı büyük kaybın önüne bu şekilde geçmek istediği belirtilirken daha küçük ekonomili kulüplerin bu indirimi yapmaz ise büyük sorunlar yaşayabileceği vurgulandı.