Fransa'da kazanan Peter Sagan

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) ikinci etabını, Bora-Hansgrohe takımından Slovak sporcu Peter Sagan birinci sırada tamamladı.
Bu yıl 105'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Mouilleron-Saint-Germain ile La Roche-sur-Yon arasındaki 182,5 kilometrelik ikinci etabında, 28 yaşındaki sporcu 4 saat 6 dakika 37 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.
Bahrain- Merida takımından Sonny Colbrelli ikinci, Groupama-FDJ takımından Arnaud Demare üçüncü oldu.
Bu etapta galibiyet elde ederek sarı mayoyu giymeye hak kazanan Peter Sagan, genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Turun 3. etabı, Cholet bölgesinde 35,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.
Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
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Bu yıl 105'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Mouilleron-Saint-Germain ile La Roche-sur-Yon arasındaki 182,5 kilometrelik ikinci etabında, 28 yaşındaki sporcu 4 saat 6 dakika 37 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.
Bahrain- Merida takımından Sonny Colbrelli ikinci, Groupama-FDJ takımından Arnaud Demare üçüncü oldu.
Bu etapta galibiyet elde ederek sarı mayoyu giymeye hak kazanan Peter Sagan, genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Turun 3. etabı, Cholet bölgesinde 35,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.
Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın