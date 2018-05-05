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Fransa'da futbolcuya tekme atan hakem en iyi seçildi, kriz çıktı!

Fransa Ligue 1'de Ocak ayında Nantes - PSG karşılaşmasında çarpıştığı oyuncuya tekma savuran hakem Tony Chapron, yılın en iyi hakemi seçildi ve Fransa'da kriz çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fransa'da futbolcuya tekme atan hakem en iyi seçildi, kriz çıktı!
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05 Mayıs 2018 01:54
Nantes-Paris Saint Germain maçında futbolcuya tekme atan Fransız hakem Tony Chapron, Fransa Ligue 1 ve 2'nin en iyi hakemi seçildi.

Fransa Futbol Federasyonu tarafından 3 ay cezaya çarptırılan Tony Chapron, diğer hakemlerin oylarıyla ligin en iyisi seçildi ve bu oylama Fransa'da kriz çıkarttı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Fransı hakemler, Tony Chapron'a destek ve federasyonu protesto etme amacıyla oylarını bu şekilde kullandı.

"ÖDÜL VERİLMEYECEK"

Le Parisen'den yer alan haberde ise, Fransa Ligue 1 yönetiminin, Tony Chapron'a bu ödülü vermeme kararı aldığı belirtildi.

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği de Tony Chapron'a ödül verilmemesi gerektiği yönünde açıklama yaptı.

Tony Chapron, kendisine çarpan Nanteslı futbolcu Carlos'a arkasından tekme atmış ve sonrasında ikinci sarı kartı göstererek oyundan atmıştı.



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