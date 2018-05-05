Fransa'da futbolcuya tekme atan hakem en iyi seçildi, kriz çıktı!

maçında futbolcuya tekme atan Fransız hakem, Fransa Ligue 1 ve 2'nin en iyi hakemi seçildi.Fransa Futbol Federasyonu tarafından 3 ay cezaya çarptırılan Tony Chapron, diğer hakemlerin oylarıyla ligin en iyisi seçildi ve bu oylama Fransa'da kriz çıkarttı.Fransa basınında yer alan haberlere göre; Fransı hakemler, Tony Chapron'a destek ve federasyonu protesto etme amacıyla oylarını bu şekilde kullandı.Le Parisen'den yer alan haberde ise, Fransa Ligue 1 yönetiminin, Tony Chapron'a bu ödülü vermeme kararı aldığı belirtildi.Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği de Tony Chapron'a ödül verilmemesi gerektiği yönünde açıklama yaptı.Tony Chapron, kendisine çarpan Nanteslı futbolcu Carlos'a arkasından tekme atmış ve sonrasında ikinci sarı kartı göstererek oyundan atmıştı.