Fransa'da futbol maçları için karar!

Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1. ve 2. liglerdeki maçlara 15 Nisan'a kadar seyirci alınmayacağını duyurdu.Maracineanu, müsabakalarda en fazla 1000 kişinin bulunabileceğini ifade etti.