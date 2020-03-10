Fransa'da futbol maçları için karar!

Fransa'da futbolda 1. ve 2. Lig müsabakaları, koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Fransa'da futbol maçları için karar!
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10 Mart 2020 19:04
Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1. ve 2. liglerdeki maçlara 15 Nisan'a kadar seyirci alınmayacağını duyurdu. 

Maracineanu, müsabakalarda en fazla 1000 kişinin bulunabileceğini ifade etti.

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