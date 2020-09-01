Fransa'da 4. etap Primoz Roglic'in

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 4. etabını, Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic kazandı.



Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Sisteron yerel idaresiyle Orcieres-Merlette kayak merkezi arasındaki 160,5 kilometrelik 4. etabında Primoz Roglic, 4 saat 7 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.



Sprint ile sona eren tepelik etabı, UAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar ikinci, Cofidis ekibinin Fransız bisikletçisi Guillaume Martin üçüncü sırada bitirdi.



İkinci etabın galibi Deceuninck-Quick-Step'ten Fransız Julian Alaphilippe, toplamda 18 saat 7 dakika 4 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.



Fransa Bisiklet Turu, yarın Gap ve Privas yerel idareleri arasındaki 183 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.



Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.



