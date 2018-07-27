Fransa'da 19. etabı Roglic kazandı

105. Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını, Lotto NL-Jumbo takımının Slovenyalı sporcusu Primoz Roglic kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Lourdes ile Laruns arasındaki 200,5 kilometrelik 19. etabını, 5 saat 28 dakika 17 saniyelik derecesiyle Primoz Roglic ilk sırada bitirdi.
Sky takımından Büyük Britanyalı Geraint Thomas, en yakın takipçisinin 2 dakika 5 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini korudu.
Turun 20. etabı, yarın Saint-Pee-sur-Nivelle ile Espelette arasındaki 31 kilometrelik parkurda yapılacak.
Fransa Bisiklet Turu, 29 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla son bulacak.
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Lourdes ile Laruns arasındaki 200,5 kilometrelik 19. etabını, 5 saat 28 dakika 17 saniyelik derecesiyle Primoz Roglic ilk sırada bitirdi.
Sky takımından Büyük Britanyalı Geraint Thomas, en yakın takipçisinin 2 dakika 5 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini korudu.
Turun 20. etabı, yarın Saint-Pee-sur-Nivelle ile Espelette arasındaki 31 kilometrelik parkurda yapılacak.
Fransa Bisiklet Turu, 29 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla son bulacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın