Fransa'yı yenip elendiler

2022 Dünya Kupası'nda Tunus, son şampiyon Fransa'yı 1-0 yenmesine karşın D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.



Gruptan çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Tunus, son 16 turunu garantileyen ve Mbappe, Giroud, Griezmann gibi yıldızlarını dinlendiren Fransa karşısında daha atak bir futbol sergiledi.



8. dakikada Ghandri'nin Fransa ağlarına gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



32. dakikada Khazri'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mandanda'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.



İlk yarı golsüz sona erdi.



52. dakikada Fofana ile ceza alanı sol çaprazında girdiği ikili mücadelede topu kapan Laidouni'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Tunus baskısının sonucunu 58. dakikada aldı. Laidouni'nin pasıyla topla ceza alanına giren Khazri, Varane'i geçtikten sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mandanda'nın yanından ağlara gönderdi: 1-0.



90. dakikada Muani'nin ceza alanının önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta çıktı.



90+2. dakikada Talbi'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu Griezmann ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.



Mücadelenin son yarım saatinde rakip kaleyi abluka altına alan Fransa'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Tunus sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Teknik direktör Didier Deschamps'ın kaleyi emanet ettiği Mandanda, 37 yaş 247 günle Fransa forması giyen en yaşlı futbolcu oldu.



Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten Tunus, Avustralya'nın Danimarka'yı 1-0 yenmesi sonrası gruptan çıkamadı. Fransa'nın 6 puanla lider çıktığı grupta Avustralya, yine 6 puanla ikinci sırada yer aldı. Danimarka ise 1 puanla grup aşamasını tamamladı.



Fransa ve Avustralya'nın son 16 turundaki rakipleri; Arjantin, Polonya, Suudi Arabistan ve Meksika'nın yer aldığı C Grubu'ndan gelecek.



Stat: Education City



Hakemler: Matthew Conger (Yeni Zelanda), Tevita Makasini (Tonga), Mark Rule (Yeni Zelanda)



Tunus: Dahmen, Kechrida, Talbi, Meriah, Ghandri, Maaloul, Skhiri, Laidouni, Ben Romdhane (Dk. 74 Chaaleli), Ben Slimane (Dk. 83 Abdi), Khazri (Dk. 60 Jebali)



Fransa: Mandanda, Disasi, Konate, Varane (Dk. 63 Saliba), Camavinga, Fofana (Dk. 73 Griezmann), Tchouameni, Veretout (DK. 63 Rabiot), Guendouzi (Dk. 79 Dembele), Coman (Dk. 63 Mbappe), Kolo Muani



Gol: Dk. 58 Khazri (Tunus)



Sarı kart: Dk. 28 Kechrida (Tunus)



