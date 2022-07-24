Fransa, yarı finale yükseldi

Avrupa Kadınlar Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa ile Hollanda karşı karşıya geldi.
Normal süresi 0-0 biten maçta kazanan uzatma dakikalarında golü bulan Fransa oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golü 102. dakikada Eve Perisset penaltıdan attı.
Bu sonucun ardından Fransa, turnuvada yarı finale yükseldi ve Almanya'nın rakibi oldu.
Normal süresi 0-0 biten maçta kazanan uzatma dakikalarında golü bulan Fransa oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golü 102. dakikada Eve Perisset penaltıdan attı.
Bu sonucun ardından Fransa, turnuvada yarı finale yükseldi ve Almanya'nın rakibi oldu.
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