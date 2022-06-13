Fransa'ya son darbe Hırvatistan'dan

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında Fransa, sahasında Hırvatistan'ı konuk etti.



Stade de France'da oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 1-0 kazandı ve galibiyete uzanan taraf oldu.



Maçın henüz 5. dakikasında penaltı kazanan Hırvatistan'da deneyimli oyuncu Luka Modric, atışı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Golün ardından her iki yarıda da Fransa rakip kaleye 16 gol girişimi ve 5 şut göndermesine rağmen gol bulamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Fransa, oynadığı 4 maçta 2 puanla grup sonuncusu olarak kaldı. Hırvatistan ise 7 puana yükseldi ve ijinci sırada yer aldı.





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