Fransa'ya Dünya Kupası öncesi kötü haber!
Fransa Milli Takım futbolcusu Paul Pogba, sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçıracak.
Fransa Milli Takımı'na Dünya Kupası öncesi kötü haber geldi.
Paul Pogba'nın menajeri, Fransız oyuncunun sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı.
Fransa; Avustralya, Danimarka ve Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.
Fransızlar D Grubu'nda ilk maçını 22 Kasım 2022 Salı oynayacak.
Paul Pogba'nın menajeri, Fransız oyuncunun sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı.
Fransa; Avustralya, Danimarka ve Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.
Fransızlar D Grubu'nda ilk maçını 22 Kasım 2022 Salı oynayacak.