Fransa'ya bir kötü haber daha!

Fransa Milli Takımı'nda sakatlar kervanına bir yeni isim daha eklendi.



Fransa'nın Avustralya maçında sakatlanarak oyundan çıkan Lucas Hernandez, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda artık forma giyemeyecek.



Fransızlarda daha önce Mike Maignan, Presnel Kimpembe, N'Golo Kante, Paul Pogba, Christopher Nkunku ve Karim Benzema'nın da sakatlıkları sebebiyle turnuvayı kaçıracakları açıklanmıştı.



