Fransa, uzatmalarla yarı finalde

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) mücadelesinde Fransa ile İtalya karşı karşıya geldi.



Fransa, normal süresi 77-77 biten ve uzayan maçta uzatmalar sonucunda rakibi 93-85 mağlup etti.



Fransa, bu sonuçla EuroBasket'te yarı finale yükseldi.



Fransa'nın rakibi ise, Slovenya'yı 90-87'lik skorla mağlup eden Polonya oldu.



