Fransa tek golle üç puanı aldı

EFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında İsveç sahasında Fransa'yı konuk etti.



Friends Arena'da oynanan karşılaşmayı Fransa 1-0 kazanarak üç puana uzandı.



Karşılaşmada sessizliği bozan taraf Fransa oldu. 41. dakikada MBappe takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıda Fransa ipleri rakibine bırakmayarak maça tutunmayı hedefleri. 90+5. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda ise Antoine Griezmann değerlendiremeyince mücadele 1-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Fransa Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamış oldu.



