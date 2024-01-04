Fransa Süper Kupası PSG'nin oldu!

Fransa Süper Kupa mücadelesinde Paris Saint-Germain, sahasında Toulouse'u 2-0 mağlup ederek Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fransa Süper Kupası PSG'nin oldu!
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04 Ocak 2024 00:52
Fransa Süper Kupa mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Toulouse karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 2-0 kazanarak Süper Kupa'nın sahibi oldu. 

PSG'ye kupayı getiren golleri 3. dakikada Kang-In Lee ve 44. dakikada Kylian Mbappe getirdi. 

Bu sonuçla birlikte PSG, Fransa Süper Kupası'nı 12. kez müzesine götürdü.

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