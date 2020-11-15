Fransa son şampiyon Portekiz'i tek golle geçti

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Portekiz sahasında son Dünya şampiyonu Fransa'yı konuk etti.



Luz Stadı'nda oynanan maçı Fransa 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



İlk yarısı golsüz geçilen maçın 53. dakikasında sahneye çıkan N'Golo Kante takımına galibiyeti getiren isim oldu. Kante son golünü 356 gün önce kaydetmişti.



Bu sonucun ardından Fransa 13 puana yükselerek grupta liderliğe yükselirken Portekiz ise 10 puanda kaldı.



