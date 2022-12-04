Fransa rahat rahat çeyrek finalde!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, son 16 turu maçında Polonya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi."Horozlar", çeyrek finalde İngiltere-Senegal maçının galibiyle 10 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.Al Thumama Stadı'ndaki mücadelenin ilk bölümünde Fransa oyunun kontrolünü ele geçirdi. Fransızlar, sağda Dembele ve solda Mbappe ile şekillenen ataklarla Polonya kalesinde gol aradı.Fransa'da 13. dakikada Tchouameni kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Szczesny meşin yuvarlağı kornere çeldi. Polonya ise 21. dakikada Lewandowski ile Fransa kalesini yokladı. Lewandowski ceza yayı önünden şutunu çekti, top az farkla yandan auta çıktı.Karşılaşmanın 38. dakikasında Polonya gole çok yaklaştı. Bereszynski sol kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yerden gönderdiği topa Zielinski gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Lloris'ten döndü, Zielinski bir kez daha vurdu, bu kez top Hernandez'den döndü. Tehlikenin devam ettiği pozisyonda top son kez Frankowski'ye geldi. Bu oyuncunun sert şutunda, Varane çizgi üzerinde golü önledi.Fransa 44. dakikada öne geçti. Mbappe'nin ara pasıyla Giroud, Polonya ceza sahasında topla buluştu. Giroud'un köşeye şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.Fransa, ikinci yarıya da hızlı başladı. Polonya ceza sahası önünde topla buluşan Mbappe'nin sert şutunda, Krychowiak'a çarpan top yön değiştirdi ve az farkla direğin yanından auta çıktı.Mbappe, aradığı golü 74. dakikada attı. Sağ kanattan ilerleyen Dembele'den pasını alan Mbappe, ceza sahasına girdi. Mbappe'nin sol çaprazdan sert şutunda, top fileleri havalandırdı: 2-0.Fransız yıldız Mbappe, 90+1. dakikada bir gol daha attı. Sol kanattan gelişen atakta Thuram'dan pası alan Mbappe, ceza sahasına girdi, sol çaprazdan ters köşeye sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Szczesny'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0.Polonya'nın tek golü ise 90+9. dakikada penaltı atışında Lewandowski'den geldi.Olivier Giroud, Fransa formasıyla 52 gole ulaşarak 'Horozlar'ın tarihteki en golcü oyuncusu oldu.Kylian Mbappe ise henüz 24 yaşına gelmeden Dünya Kupası'nda 9 gole ulaştı ve bunu başaran en genç oyuncu olup rekoru Pele'nin elinden aldı.Son şampiyon Fransa, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı ve rakibini beklemeye başladı.Polonya karşılaşmasıyla 142. milli maçına çıkan Hugo Lloris, Fransa Milli Takımı formasını en fazla giyen oyuncu rekoruna ortak oldu.Lloris, Fransa Milli Takımı formasını 142. kez giyerek Lillian Thuram'ın rekorunu egale etti.Al Thumama Stadı'ndaki mücadeleyi 40 bin 989 kişinin izlediği açıklandı.: Al Thumama: Jesus Valenzuela Saez, Jorge Urrego Martinez, Tulio Moreno (Venezuela): Lloris, Kounde (Dk. 90+2 Disasi), Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni (Dk. 66 Fofana), Rabiot, Dembele (Dk. 76 Coman), Griezmann, Mbappe, Giroud (Dk. 76 Thuram): Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior (Dk. 86 Bednarek), Szymanski (Dk. 64 Milik), Krychowiak (Dk. 71 Bielik), Cash, Frankowski (Dk. 87 Grosicki), Kaminski (Dk. 71 Zalewski), Zielinski, Lewandowski: Dk. 44 Giroud, Dk. 74 ve 90+1 Mbappe (Fransa), Dk. 90+9 Lewandowski (Penaltıdan) (Polonya)Dk. 31 Tchouameni (Fransa), Dk. 47 Bereszynski, Dk. 89 Cash (Polonya)