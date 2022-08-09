Fransa - Polonya: 11'ler

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor.



Günün ilk maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya gelirken saat 22:00'de ise İngiltere ile Senegal kozlarını paylaşacak.



İşte günün karşılaşmalarından detaylar ve muhtemel 11'ler:



18:00 | FRANSA - POLONYA



Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşı karşıya gelecek.



Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela Saez düdük çalacak.



Fransa ile Polonya arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.



Dünya Kupası'nda Avustralya, Tunus ve Danimarka ile birlikte D Grubu'nda yer alan Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 6 puan topladı. Fransa, aynı puana sahip Avustralya'nın averajla önünde grup aşamasını lider tamamladı.



Polonya ise Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 4 puan topladı ve aynı puana sahip Meksika'yı averajla geride bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı.



11'ler



Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud



Polonya: Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash; Krychowiak, Zielinski; Szymanski, Frankowski; Kaminski, Lewandowski.



22:00 | İNGİLTERE - SENEGAL



2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşacak.



Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.



B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.



Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.



İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.



Muhtemel 11'ler



İngiltere

Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Henderson, Bellingham, Rashford, Kane, Foden



Senegal

E. Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs, P. Gueye, N. Mendy, Ciss, Ndiaye, Dia, Sarr



